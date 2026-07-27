Beşiktaş, Midtjylland Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Midtjylland ile maç öncesi antrenmanlara devam ediyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Midtjylland Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?