Beşiktaş, Midtjylland Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Midtjylland Maçına Hazırlanıyor

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Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland takımına konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın ilk 15 dakikası basına açık yapacağı idmanla devam edecek. Ardından siyah-beyazlılar, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Danimarka'ya gidecek.

Kaynak: AA

Midtjylland, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Midtjylland Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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