Kara Kartal, Ante Rebic'i gözüne kestirdi! Beşiktaş, Milan'ın kapısını kiralık için çalacak - Son Dakika
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Kara Kartal, Ante Rebic'i gözüne kestirdi! Beşiktaş, Milan'ın kapısını kiralık için çalacak

22.07.2023 12:34

Transferde epey durgun ilerleyen Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Dünyaca ünlü Hırvat futbolcu da siyah-beyazlılarda forma giymeye sıcak bakıyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta bomba bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Milan'da forma giyen Ante Rebic'i kiralamak için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİĞİ REBIC

Yayıncı kuruluş beın Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ın transferde önceliği Ante Rebic. Kara Kartal, Hırvat yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun bir çaba gösteriyor.

MİLAN İLE 123 MAÇA ÇIKTI

Ante Rebic, 2020 yılında katıldığı Milan'da toplam 123 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

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SON DAKİKA: Kara Kartal, Ante Rebic'i gözüne kestirdi! Beşiktaş, Milan'ın kapısını kiralık için çalacak - Son Dakika
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