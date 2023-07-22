Kara Kartal, Ante Rebic'i gözüne kestirdi! Beşiktaş, Milan'ın kapısını kiralık için çalacak

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta bomba bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Milan'da forma giyen Ante Rebic'i kiralamak için kolları sıvadı.
Yayıncı kuruluş beın Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ın transferde önceliği Ante Rebic. Kara Kartal, Hırvat yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun bir çaba gösteriyor.
Ante Rebic, 2020 yılında katıldığı Milan'da toplam 123 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.
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