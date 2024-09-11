Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına milli oyuncuların yer almadığı antrenmanla devam etti.

11.09.2024 12:42
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Beşiktaş, milli oyunculardan yoksun çalıştı

Siyah-beyazlılarda Trabzonspor mesaisi sürüyor

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - SÜPER Lig'in 5'inci haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Düz koşularla başlayan antrenman, dinamik ısınma ve top çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışmaları yapıldı.

MİLLİ OYUNCULAR ANTRENMANDA YER ALMADI

Öte yandan milli takımlarda görev alan Milot Rashica, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Mert Günok, Emirhan Topçu ve Mustafa Hekimoğlu antrenmanda yer almadı. Ayrıca üst adalesinde hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan günü dinlenerek geçirdi.

Sakatlığı nedeniyle milli takımdan erken dönen Semih Kılıçsoy ise antrenmanın bir kısmında takımla çalışıp, daha sonra bireysel olarak devam etti.

Kaynak: DHA

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