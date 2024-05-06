Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için hazır

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Asbaşkan Mete Vardar, futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da antrenmanı takip etti.

Kondisyon ve taktik çalışmasıyla geçen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.