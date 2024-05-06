Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Beşiktaş yöneticileri de antrenmanı izledi. Siyah-beyazlılar, yarınki maçta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

06.05.2024 20:39  Güncelleme: 20:41
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman 5'e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba takımın bugünkü antrenmanını izledi.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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