Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı ekibin idmanını, asbaşkan Mete Vardar, futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, yönetim kurulu üyesi Burak Aslan ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da izledi.
Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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