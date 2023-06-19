Beşiktaş, Nantes'in stoperi Castelletto'yu transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Nantes'in stoperi Castelletto'yu transfer etmek istiyor

19.06.2023 16:56

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Fransız ekibi Nantes'ın deneyimli stoperi Jean-Charles Castelletto ile ilgilenen Beşiktaş, 5 milyon euro bonservis bedeli önerdi. 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, bu sezon Nantes formasıyla 46 maça çıktı ve 1 asist yaparken, 6 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Nantes'ın deneyimli stoperi Jean-Charles Castelletto ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

5 MİLYON EURO DEĞER BİÇTİLER

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Nantes forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgileniyor. Fransız ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyu satmak istememesine rağmen 5 milyon euroluk bonservis biçti.

46 MAÇTA FORMA GİYDİ

2026 yazına kadar Nantes ile sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcu bu sezon Fransız ekibinin formasını 46 maçta girdi. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda 1 asist yaparken, 6 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

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