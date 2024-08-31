Beşiktaş, Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenman ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Siyah-beyazlı takımın idmanı taktik çalışmalarla sona erdi.
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