Beşiktaş, Nübel ile Anlaştı - Son Dakika
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Beşiktaş, Nübel ile Anlaştı

07.07.2026 20:25
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Beşiktaş, Bayern Münih'ten kaleci Alexander Nübel ile prensipte anlaştı. Nübel, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Alman kaleci Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geldi.

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir arayış halinde olduğu kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar bonservisi Bayern Münih'te olan Alexander Nübel ile anlaşmaya vardı.

Kartal'ın, kulübü ve kendisiyle prensipte el sıkıştığı Nübel de İstanbul'a geldi.

Alman kaleciyi taşıyan uçak saat 20.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Alexander Nübel, terminal çıkışında bulunan taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

29 yaşındaki file bekçisi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak ve ardından Slovakya kampına katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bayern Münih, Beşiktaş, İstanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Nübel ile Anlaştı - Son Dakika

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