Beşiktaş, Olimpik Marsilya maçı hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından başladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Olimpik Marsilya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Vincenzo Italiano yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1 buçuk saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda yapılan çift kale maçın ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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