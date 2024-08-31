Beşiktaş, Omar Colley'i PAOK'a transfer etti

Spor

Beşiktaş, Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley'in Yunanistan temsilcisi PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., şirketimize şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir" denildi. - İSTANBUL