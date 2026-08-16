Beşiktaş Önde Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Önde Başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmek için ilk yarıyı Cerny'nin golüyle kapattı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Hüseyin Aylak

Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Orkun Kökçü, Cerny, Trossard, Semih Kılıçsoy

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha Ülvan, Massanga, Michalak, Sabiri, Costa, Pintor, Abdullahi

Gol: Dk. 25 Cerny (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 28 Costa (Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım 1-0 önde kapattı.

10. dakikada Olaitan'ın ayağından açtığı topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün yerden uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası içinde kontrol eden Cerny, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-0

33. dakikada soldan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde siyah-beyazlı oyuncuların ve Eyüpspor savunmasının ıskaladığı topa arka direkte kafa vuruşunu yapan Cerny'nin şutunda kaleci Moldovan, iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

36. dakikada sol kanattan içe kateden Pintor'un takım arkadaşıyla yaptığı duvar pasının ardından yayın içinde yaptığı vuruşta top kaleci Nübel'de kaldı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Önde Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş’in kızına sorduk Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk
Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu
Mardin’de aile dehşeti Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü Mardin'de aile dehşeti! Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

23:23
Kara Kartal sezona 3 puanla başladı Beşiktaş, Eyüpspor’u devirdi
Kara Kartal sezona 3 puanla başladı! Beşiktaş, Eyüpspor'u devirdi
23:21
Amedspor’dan müthiş açılış Erzurumspor’a gol olup yağdılar
Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar
22:44
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
20:49
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
20:48
Uçakta “Türkiye’yi satın alırım“ deyip olay çıkaran PETLAS’ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Uçakta "Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 23:35:13. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Önde Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.