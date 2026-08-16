Beşiktaş Önde Başladı
Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmek için ilk yarıyı Cerny'nin golüyle kapattı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Hüseyin Aylak
Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Orkun Kökçü, Cerny, Trossard, Semih Kılıçsoy
Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha Ülvan, Massanga, Michalak, Sabiri, Costa, Pintor, Abdullahi
Gol: Dk. 25 Cerny (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 28 Costa (Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım 1-0 önde kapattı.
10. dakikada Olaitan'ın ayağından açtığı topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün yerden uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası içinde kontrol eden Cerny, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-0
33. dakikada soldan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde siyah-beyazlı oyuncuların ve Eyüpspor savunmasının ıskaladığı topa arka direkte kafa vuruşunu yapan Cerny'nin şutunda kaleci Moldovan, iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
36. dakikada sol kanattan içe kateden Pintor'un takım arkadaşıyla yaptığı duvar pasının ardından yayın içinde yaptığı vuruşta top kaleci Nübel'de kaldı.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
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