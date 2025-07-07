Beşiktaş, Orkun Kökçü için Portekiz\'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin en sıcak isimleriden biri olan Orkun Kökçü için sıcak bir gelişme yaşandı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu, daha önce Beşiktaşlı olduğunu açıklayan Orkun Kökçü'nün transferi için harekete geçerek Portekiz'e gitti. Haberde, Siyah-beyazlı yöneticinin Orkun'un transferi için Benficalı yetkililerle yüz yüze görüşeceği belirtildi.
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki yıldız için tüm şartları zorlayacağı belirtilirken, Siyah-beyazlıların milli ismi satın alma opsiyonlu kiralamak istediği ifade edildi.
Benfica ile yapılacak ilk görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Serdal Adalı'nın da özel uçakla Portekiz'e gideceği dile getirildi.
Geride bıraktığımız sezon Benfica'da 55 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
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