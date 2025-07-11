Süper Lig devi Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'yü 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında takıma katacak ve Benfica'ya toplamda 30 milyon euro ödeyecek. Milli futbolcu, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini KAP'a bildirdi! Tarihe geçen transfer - Son Dakika
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