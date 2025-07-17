Beşiktaş, Petrzalka'ya Yenildi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Petrzalka'ya Yenildi

17.07.2025 21:33
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Beşiktaş, Avusturya'daki son hazırlık maçında Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.

WIENER Avusturya'da yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya 2. Lig takımlarından Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.

Wiener Neustadt kentindeki Ergo Arena'da oynanan müsabakayı, Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımı Petrzalka 1898 karşısına Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Tayfur Bingöl, Keny Arroyo, Emrecan Terzi ve Salih Uçan 11'iyle sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Mustafa Azem Yortaç ve Jean Onana yer aldı.

Lubomir Reiter'in çalıştırdığı Petrzalka 1898 ise Pavel Halouska, Viktor Sliacky, Nathan Cruce-Corcy, Arnaud Konan, Nikolaos Deligiannis, Samuel Alabi, Martin Hlavaty, Vladimir Bajtos, Lukas Gasparovic, Patrik Danek ve David Bordac 11'iyle sahaya dizildi.

Petrzalka 1898, 10. dakikada ceza sahasından David Bordac'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Slovakya ekibi, 12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Patrik Danek'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Petrzalka 1898 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Emrecan Uzunhan, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo ve Necip Uysal çıkarken, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana ve Mustafa Azem Yortaç oyuna girdi

Siyah-beyazlı takımda Ernest Muçi, 54. dakikada savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendirdi ve farkı 1'e indirdi: 1-2

Beşiktaş, kalan sürede başka gol bulamadı ve son hazırlık maçında Petrzalka 1898'e 2-1 yenildi.

Yedek oyuncularla prova

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçına yedek oyuncularla çıktı.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, hazırlık maçlarında az süre alan veya oynamayan futbolculara, Slovak ekibi karşısında şans verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, dün oynanan Wolfsberger maçında ilk 11'de oynayan oyuncularını karşılaşmanın kadrosuna almayarak dinlendirdi.

Santrforsuz sistem

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Petrzalka 1898 karşısına da santrforsuz çıktı.

Geçen sezon Galatasaray derbisinin yanı sıra birkaç maçta daha santrforsuz sistemi deneyen Solskjaer, Slovak ekibi karşısında en uçta orta saha orijinli Salih Uçan'ı görevlendirdi.

Admira Wacker önünde de söz konusu sistemle oynayan Beşiktaş, karşılaşmadan 1-1 berabere ayrılmıştı.

Başkan Serdal Adalı, Türkiye'ye döndü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bugün takımın kamp yaptığı Avusturya'dan ayrıldı.

Adalı'nın öğlen saatlerinde Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.

Siyah-beyazlı futbol takımının ikinci etap kamp çalışmaları sona ererken, kafile yarın yurda dönecek.

Elan Ricardo forma giydi

Beşiktaş'ta geçen sezon devre arasında takıma katılan ancak resmi maçlarda forma giyemeyen Elan Ricardo, dördüncü hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

Orta alanda görev alan Kolombiyalı futbolcu, Petrzalka 1898 karşısında 45 dakika süre aldı.

Beşiktaş, yurt dışı kamp çalışmalarını noktaladı

Siyah-beyazlı takım, Avusturya'daki kamp çalışmalarını oynadığı dört hazırlık maçıyla tamamladı.

Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi St. Pölten'i 2-0 yenerken ikinci müsabakada aynı lig ekiplerinden Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Üçüncü hazırlık mücadelesinde ise dün Avusturya 1. Futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger'e 3-2 kaybeden "Kara kartal", dördüncü ve son maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Avusturya, Slovakya, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Petrzalka'ya Yenildi - Son Dakika

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