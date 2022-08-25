Beşiktaş, Dele Alli'yi sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladığını açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Dele Alli'yi sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladığını açıkladı

25.08.2022 18:03
Beşiktaş, Dele Alli'yi sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladığını açıkladı

Beşiktaş, Everton'dan İngiliz futbolcu Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş, Everton'dan İngiliz futbolcu Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 25.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Açıklamada Everton Kulübüne kiralama bedeli ödenmeyeceği belirtilerek, "Sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile oyuncunun satın alma opsiyonu şirketimizde bulunmaktadır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2 milyon 200 bin avro garanti ücrete ek olarak, aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin avro maç başı ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinde MK Dons, Tottenham ve Everton'da oynadı. Dele Alli, 37 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Dele Alli'yi sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladığını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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