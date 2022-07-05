Ülkesinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar, Almanya 'da Wolfsburg formaları giyen 29 yaşındaki santrfor, bu yılın başında 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle İngiltere'nin Burnley takımına transfer olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika

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