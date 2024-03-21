Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altında iftar yaptı. Atalay, ziyaret sırasında mesai saatlerinin düşürülmesi ve Zonguldak'a okul sözü konularında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, maden ocağındaki iftara TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer kurum ve sendika yöneticileri de katıldı.
Teksüt Bandırmaspor taraftar derneği, başkan Anıl Başoğlu önderliğinde iftar yemeği düzenledi. İftara, Bandırma Kaymakamı, Belediye Başkanı ve siyasi adaylar da katıldı. Taraftarlar, stat taleplerini iletmek için Gençlik ve Spor Bakanı ile iletişime geçti. Bakan, Bandırma'ya modern bir stadyum yapılması konusunda destek sözü verdi.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda ofsayt kuralında büyük bir değişiklik yapmayı planlıyor. Yeni denenen kurala göre, bir futbolcunun ofsaytta sayılabilmesi için rakibinin tamamen önünde olması gerekecek. Bu değişiklik, ofsayt durumunun daha net belirlenmesi ve tartışmaların azaltılması hedefleniyor.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Alanyaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek ve 24 Mart Pazar günü Curaçao Milli Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, Süper Lig'deki hakemlere yönelik bir analiz uygulaması başlattı. Bu uygulama ile maç öncesi her iki takımın ayrı ayrı analizleri hakemlere iletilmeye başlandı. Analizler, takımların son 3 maçının veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncellenecek. Bu sayede hakemlerin oynanacak maçlara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmaları hedefleniyor.
A Milli Futbol Takımı oyuncusu Zeki Çelik, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirtti. Macaristan ile yapacakları özel maçın öncesinde basın toplantısında konuşan Çelik, umut vadeden bir futbol oynamak istediklerini söyledi. Ayrıca, Roma'da daha çok oynamaya başladığını ve Avrupa Şampiyonası'na hazır gelmek için maçlara devam etmek istediğini ifade etti.
Hazırlık maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Macaristan karşılaşmasının kendileri için iyi bir test olacağını söyledi.
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