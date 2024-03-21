Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yapılan antrenmanla başladı. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıyla gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

21.03.2024 21:29  Güncelleme: 21:31
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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