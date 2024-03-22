Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Bak, Türkiye'nin Avrupa'nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip olduğunu belirtti. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise Fatih'i sportif alanlar açısından avantajlı bir ilçe haline dönüştürdüklerini söyledi.