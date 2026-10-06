Beşiktaş, Rashica’nın uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı

Beşiktaş, Rashica’nın uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Milot Rashica'nın MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin bu bulguyu kamuoyuyla paylaştı.
Beşiktaş: " Milot Rashica'nın MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir."
Kaynak: İHA
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