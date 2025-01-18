Beşiktaş - Reeder Samsunspor: İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
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Beşiktaş - Reeder Samsunspor: İlk Yarı 0-0

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Reeder Samsunspor arasında oynanan ilk yarı golsüz sona erdi.

18.01.2025 20:47
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Immobile

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Muja, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Sarı kart: Dk. 2 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Reeder Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahada Al-Musrati'nin araya girmesiyle topu önüne alan Immobile'nin ceza yayının birkaç metre gerisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

40. dakikada Van Drongelen'in oynadığı uzun topu karşılarken Beşiktaş savunmasında Emirhan Topçu ile Uduokhai çarpıştı. Emirhan'dan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Emre Kılınç'ın ceza sahasının dışından şutunda, kaleci Mert Günok uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş - Reeder Samsunspor: İlk Yarı 0-0 - Son Dakika

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