Beşiktaş Rize'ye Geldi - Son Dakika
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Beşiktaş Rize'ye Geldi

Beşiktaş Rize\'ye Geldi

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça Rize'de hazırlandı. Başkan Adalı galibiyet istedi.

02.01.2025 19:01
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Beşiktaş, Süper Lig'de yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye geldi.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş kafilesi müsabaka öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Rize'ye geldi. Beşiktaş taraftarları kafileyi Rize'de coşku ile karşıladı. Siyah-beyazlılar ardından kalacakları otele hareket etti.

Beşiktaş'ın Kulüp Başkanı Serdar Adalı havalimanında yaptığı açıklamada galibiyet ile dönmek istediklerini dile getirerek, "İlk maçımız, ilk galibiyet. İnşallah galibiyet ile döneceğiz" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin kendisine Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Teknik Direktörlüğü sürecinin çok konuşulduğunu sorması üzerine ise Adalı "Hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm" şeklinde cevap verdi.

Ligde 45. randevu

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 44 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda yeşil-mavili ekip 7 müsabakayı kazanırken, siyah-beyazlılar 29 defa galip geldi. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rizespor, Beşiktaş'ın kalesine 43 gol atarken, kalesinde ise 91 gol gördü.

Beşiktaş, Rize'ye 2 maçtır yeniliklerle geliyor

9 Kasım 2024'te Rize'de oynanan 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ın o gün anlaştığı Teknik Direktör Fernando Santos maçı tribünden izlemişti. Karşılaşmada Beşiktaş'ın başında yine Serdar Topraktepe görev yapmış karşılaşma 4-0 Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlanmıştı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Rize'ye Geldi - Son Dakika

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