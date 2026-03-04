Beşiktaş, Rizespor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
Son Dakika

Beşiktaş, Rizespor'u 3-0 Geçti

Beşiktaş, Rizespor\'u 3-0 Geçti
04.03.2026 21:34
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-0 ile geçti. İlk yarı sonuçlandı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada sol kanattan Emrecan Bulut'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafından Pierrot'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

27. dakikada Agbadou'nun pasında kendi yarı alanından topla ilerleyen Murillo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada Pierrot'un pasında Augusto, topu sürüp ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.

38. dakikada sağ kanattan Rashica'nın içeri çevirdiği topu önüne alan Salih Uçan, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat'ın sektirdiği topa altıpas üzerinde Hyeon-Gyu Oh'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

Stat: Tüpraş

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Bilal Gölen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Djalo, Agbadou, Yasin Özcan, Ndidi, Salih Uçan, Rashica, Orkun Kökçü, Olaitan, Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Vasquez, Cengiz Ündere, Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Cerny, Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota, Rıdvan Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Papanikolaou, Augusto, Buljubasic, Emrecan Bulut, Zeqiri, Pierrot

Yedekler: Efe Doğan, Mihaila, Ali Sowe, Olawoyin, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mebude, Laçi, Sagnan, Mithat Pala

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Murillo (dk. 27), Salih Uçan (dk. 38), Hyeon-Gyu Oh (dk. 42) (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Salih Uçan, Beşiktaş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Rizespor'u 3-0 Geçti - Son Dakika

