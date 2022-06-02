Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
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Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı

02.06.2022 21:56
Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Romain Saiss ile prensip anlaşmasına varıldı. Resmi resmi imzaların atılması bekleniyor.

Beşiktaş, transfer döneminin ilk imzasını attırmaya çok yakın. Stoper hattına en az iki takviye yapacak olan siyah beyazlılarda, Faslı stoper Romain Saiss ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

İMZALARIN ATILMASI AN MESELESİ

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü görüşmeler sonrası prensip anlaşması yapılan Saiss ile önümüzdeki günlerde resmi resmi imzaların atılması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 33 MAÇTA FORMA GİYDİ

32 yaşındaki Faslı stoper son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giydi. Romain Saiss geçen sezon Premier Lig'de 33 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

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Kaynak: DHA

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