Beşiktaş Safi Çimento, FTC-Green Collect'e mağlup oldu - Son Dakika
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Beşiktaş Safi Çimento, FTC-Green Collect'e mağlup oldu

Beşiktaş Safi Çimento, FTC-Green Collect\'e mağlup oldu

Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Macaristan ekibi FTC-Green Collect'e 34-32 mağlup oldu. İlk yarıyı Macar takımı 19-17 önde tamamladı. Rövanş müsabakası ise 17 Şubat'ta Budapeşte'de oynanacak.

10.02.2024 19:03
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Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Macaristan ekibi FTC-Green Collect'e 34-32 mağlup oldu.

BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Macar takımı 19-17 üstünlükle tamamladı.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 17 Şubat'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Elek Gyula Arena'da oynanacak.

Kaynak: AA

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