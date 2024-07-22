Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı Bolu'da Sezona Hazırlanıyor

Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Bolu'da yaptığı kampla başladı.
Siyah-beyazlılar, Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda bugün yaptığı antrenmanda; güç, kondisyon, teknik ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Hentbol Takımı, Başantrenör Oliver Roy Camino yönetiminde kamp çalışmalarını 26 Temmuz Cuma gününe kadar Bolu'da sürdürecek. - İSTANBUL
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