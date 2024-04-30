Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu 43-22 yenerek play-off yarı finalinde öne geçti - Son Dakika
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Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu 43-22 yenerek play-off yarı finalinde öne geçti

Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto\'yu 43-22 yenerek play-off yarı finalinde öne geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı finalinde Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu 43-22 yenerek seride 1-0 öne geçti. Beşiktaş, lider olarak tamamladığı normal sezonun ardından dördüncü sıradaki Spor Toto ile karşılaştı. İlk yarıyı 22-11 önde tamamlayan Beşiktaş, maçtan 43-22 galip ayrıldı. İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı 2 Mayıs Perşembe günü aynı salonda oynanacak.

30.04.2024 20:19
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu 43-22 yendi.

Normal sezonu lider bitiren Beşiktaş, ligi dördüncü tamamlayan Spor Toto ile şampiyonluk etabının ilk maçında BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşılaştı.

Siyah-beyazlı takım, ilk yarısını 22-11 üstün geçtiği karşılaşmadan 43-22 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 2 Mayıs Perşembe günü aynı salonda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu 43-22 yenerek play-off yarı finalinde öne geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu 43-22 yenerek play-off yarı finalinde öne geçti - Son Dakika
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