Beşiktaş, Salah İçin Görüşmelere Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ, transfer döneminin en büyük hamlelerinden birine imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Liverpool ile sözleşmesi sona eren Mohamed Salah'ın menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydedildiği belirtildi.
Taraflar arasında 1+1 yıllık sözleşme üzerinden yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde Mohamed Salah, Beşiktaş forması giyecek.
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