Beşiktaş Salih Özcan ile Anlaştı

Beşiktaş, milli oyuncu Salih Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
28 yaşındaki ön libero, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 12 maçta görev yaptı. - İSTANBUL
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