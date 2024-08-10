Beşiktaş, Samsunspor maçı için Samsun\'a geldi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Samsunspor ile yarın oynayacağı maç için Samsun'a geldi.

Siyah Beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi.

Beşiktaşlı futbolcuları havalimanında karşılayan taraftarlar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a çiçek verdi.

Siyah-beyazlı kafile otobüs ile konaklayacağı otele geçti.