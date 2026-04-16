Beşiktaş Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. İdman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
