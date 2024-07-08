Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah beyazlı futbolcular, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalıştı.
Kondisyon ve taktik idmanı yapan futbolcular, performans testleriyle günü tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?