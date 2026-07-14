Beşiktaş Sezon Öncesi Hazırlık Maçında Kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş Sezon Öncesi Hazırlık Maçında Kaybetti

14.07.2026 20:52
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Beşiktaş, Slovakya'ya karşı 3-2 mağlup oldu; son hazırlık maçında 6. kez sahaya çıktı.

BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çıktığı altıncı ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.

Anton Malatinsky Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Ev sahibi Spartak Trnava ise mücadeleye Martin Vantruba, Kristian Kostrna, Erik Sabo, Melos Bajrami, Juanmi Carrion, Marin Lausic, Kristian Pavol Strucka, Lorent Mehmeti, Filip Trello, Philip Azango ve Timotej Kudlicka'dan oluşan kadroyla başladı.

Siyah-beyazlı ekip, 13'üncü dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Spartak Trnava, 37'nci dakikada Philip Azango'nun golüyle skora denge getirdi. Ev sahibi ekip, 45'inci dakikada Lorent Mehmeti ve 45+2'nci dakikada Filip Trello'nun kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya Spartak Trnava 11 oyuncu değişikliğiyle başlarken, Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin yerine Ahmet Sami Bircan oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlı ekipte 68'inci dakikada Salih Özcan'ın yerine Yasin Özcan, Orkun Kökçü'nün yerine ise Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna girdi. Vaclav Cerny de 87'nci dakikada yerini Devrim Şahin'e bıraktı. Beşiktaş, 78'inci dakikada savunmadan atağa çıkan Tiago Djalo'nun golüyle farkı bire indirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca siyah-beyazlı ekip, sezon öncesindeki son hazırlık maçından 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: DHA

Slovakya, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Sezon Öncesi Hazırlık Maçında Kaybetti - Son Dakika

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