Beşiktaş, Shakhtar'a Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da karşılaşacak Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
Gündüz sahada antrenman yapan futbolcular, günün ikinci çalışmasını salonda gerçekleştirdi.
Germe çalışmasıyla başlayan idman, 2 grup halinde esneme antrenmanıyla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın saat 10.00'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
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