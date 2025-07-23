Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamanın peşinde.

Beşiktaş, sezon öncesi dört hazırlık maçı yaptı

Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi Avusturya'da yaptığı kampta dört hazırlık maçı oynadı.

Beşiktaş, ilk üç hazırlık maçında Avusturya ekipleriyle karşılaştı. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Üçüncü karşılaşmada Wolfsberger'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

UEFA listesi

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"

Rakip Arda Turan

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda siyah-beyazlı takımın karşılaşacağı Shakhtar Donetsk'i Türk antrenör Arda Turan çalıştırıyor.

2023 ile 2025 yıllarında Eyüpspor'da görev yapan 38 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Ukrayna temsilcisinin başına geçti.

İstanbul ekibi, Arda Turan yönetiminde geçen sezonu 53 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

Shakhtar, ilk turda Ilves'i geçti

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya ekibi Ilves'i geçerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

İlk maçta konuk ettiği rakibini 6-0 ile geçen Ukrayna ekibi, ikinci maçta deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Shakhtar, Arda Turan yönetiminde çıktığı iki maçta kalesini gole kapattı.

Ukrayna temsilcisi, yeni sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçında ise 8 gol kaydederken, sadece 1 gol yedi.

Seyircisiyle buluşacak

Beşiktaş, yaklaşık iki ay sonra taraftarının önüne çıkacak.

Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşan "Kara kartal", 59 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda taraftarının da desteğiyle ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor.

Yeni transferler görücüye çıkacak

Beşiktaş'ta üç yeni transfer, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Shakhtar Donetsk karşısında ilk resmi maçlarına çıkacak.

Siyah-beyazlı ekipte Benfica'dan kiralanan oyuncular David Jurasek ve Orkun Kökçü ile Roma'dan geçici transfer olan Tammy Abraham, taraftarın karşısında ilk heyecanını yaşayacak.