Beşiktaş, Shakhtar ile Rövanşta Karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'da Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın TSİ 21.00'de Polonya'nın Krakow kentinde bulunan Reymana Stadyumu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibine 4-2'lik skorla mağlup olan siyah-beyazlılar, rövanşta rakibini 3 farklı skorla yenerse turu geçecek. Kartal, 2 farkla kazanması durumunda ise müsabaka uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu atlayacak ekibi belirleyecek.

Avrupa kupalarında 254. maç

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 254. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar geride kalan 253 mücadelede 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 109 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 340 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 388 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi'nde 133. mücadele

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 132 karşılaşma oynadı. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet elde ederken, 50 kez de mağlubiyet oldu. 25 müsabaka da berabere sona erdi. Kartal, bu müsabakalarda 209 defa gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 176 gol gördü.

Shakhtar, Türk takımlarına kaybetmiyor

Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk, Türk takımlarıyla oynadığı resmi maçlarda yenilmedi. Bu maçlarda Shakhtar Donetsk, 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezon başında Türk Teknik Direktör Arda Turan'ı takımın başına getiren Ukrayna temsilcisi, turun ilk maçında Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-2 mağlup ederek, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Arda Turan, 4. maçına da Avrupa'da çıkacak

Geçtiğimiz sezonda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da görev yapan ve bu sezon Shakhtar Donetsk'in başına geçen Teknik Direktör Arda Turan, turuncu-siyahlılarla 4. maçına çıkacak. Turan'ın öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda eşleştikleri Finlandiya ekibi Ilves karşısında 6-0 ve 0-0'lık skorla turu geçmişti.

Juan Martinez Munuera yönetecek

Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak. Karşılaşmada VAR olarak Valentin Gomez, AVAR'da da Juan Luis Pulido Santana görev alacak. - İSTANBUL