Beşiktaş Shakhtar Maçına Hazır

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Polonya'nın Krakow kentinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Reymana Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, kondisyon çalışmalarının ardından taktik antrenmana geçti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Shakhtar Donetsk maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan tedavisine devam edilen ancak antrenmanda yer alan Orkun Kökçü'nün yarın oynayıp oynamayacağına sağlık ekibi karar verecek.

Siyah-beyazlı ekip, yarın Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda TSİ 21.00'de Ukrayna ekibi Shakthtar Donetsk'e konuk olacak.