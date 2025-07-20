Beşiktaş, Shakhtar Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, bir saat 40 dakika sürdü.

Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla devam etti. İdman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.