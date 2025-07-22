Beşiktaş, Shakhtar Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Perşembe günü sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Saat 14.00'te teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.