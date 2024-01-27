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Beşiktaş, Sivas'ta coşkulu karşılanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Sivas'ta coşkulu karşılanıyor

Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, havalimanında meşalelerle kafileyi karşıladı. Takım otobüsüne geçen taraftarlar, otel önünde de tezahürat yaparak takımlarına destek verdi. Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki maç yarın saat 16.00'da başlayacak.

Beşiktaş, Sivas\'ta coşkulu karşılanıyor
27.01.2024 - 19:29,
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- Beşiktaş'a Sivas'ta coşkulu karşılama

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, maç için Sivas'a geldi. Kafileyi siyah-beyazlı taraftarlar havalimanında meşalelerle karşıladı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini burada siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Fernando Santos ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: İHA
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