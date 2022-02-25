Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

25.02.2022 16:07
Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.

Beşiktaş, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen idman, ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasının ardından taktik program uygulandı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Sivasspor maçı için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

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Önder Karaveli, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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