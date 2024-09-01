Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor maçında kadroda 2 değişiklik yaptı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçının 11'ine göre Sivasspor karşısında kadroda 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanşında oynanan Lugano maçının 11'ine göre Sivasspor karşısında kadroda 2 değişikliğe gitti. Hollandalı teknik adam, Emirhan Topçu ile Semih Kılıçsoy'un yerine yeni transfer Felix Uduokhai ve Ernest Muçi'ye görev verdi.

Felix Uduokhai, ilk kez sahada

Siyah-beyazlılarda yeni transfer Felix Uduokhai, ilk kez forma giydi. Bundesliga ekiplerinden Augsburg'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan Uduokhai, defans hattının ortasında Gabriel Paulista ile birlikte görev alıyor.

Ernest Muçi bu sezon ilk kez 11'de

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan Ernest Muçi, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkıyor. Arnavut oyuncu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Lugano ile oynanan iki maçta da sonradan oyuna gitmiş ve toplam 42 dakika sahada kalmıştı. Trendyol Süper Lig'de ise 2. hafta iç sahada oynanan Antalyaspor müsabakasının son 2 dakikasında forma giymiş ve siyah-beyazlıların maçtaki 4. golünü kaydetmişti.

Siyah-beyazlılar Lugano karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

" Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Rafa Silva ve Ciro Immobile" - İSTANBUL