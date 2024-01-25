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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
25.01.2024 - 15:41,  Güncelleme: 15:42
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Süper Lig'in 23'üncü haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde; basına kapalı olarak yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA
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