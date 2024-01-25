Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

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Süper Lig'in 23'üncü haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde; basına kapalı olarak yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla sürdürecek.
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