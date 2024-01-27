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Beşiktaş, Sivasspor maçı için hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Fernando Santos yönetimindeki antrenmanlar tamamlandı ve takım Sivas'a hareket etti.

Beşiktaş, Sivasspor maçı için hazır
27.01.2024 - 14:59,  Güncelleme: 15:04
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Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda yarın Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanacak Sivasspor maçı için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

ONUR VE SEMİH, SAKATLIKLARI NEDENİYLE SİVAS'TA YOK

Siyah-beyazlı takımda Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut, Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik direktör Fernando Santos, Sivasspor maçı kamp kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Daniel Amartey, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut.

Kaynak: DHA
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