Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.

06.02.2025 16:18
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen idman, salonda ve sahada yapılan çalışmalarla sonlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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