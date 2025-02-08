Beşiktaş Sivasspor\'u 2-0 ile Geçti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Immobile'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
58. dakikada kalesinden açılan Mert Günok'un uzaklaştırmak istediği topa Bieganski müdahale etti. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Simic, boş kaleye göndermek istedi. Savunmada Emirhan Topçu topun ağlarla buluşmasını önledi.
65. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mert Günok, iki hamlede topa sahip oldu.
72. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde karambol yaşandı ve kaleci Ali Şaşal Vural topu aldı.
86. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
90+2. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine geiren Mustafa Hekimoğlu, Turgunbayev'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi.
90+4. dakikada kazanılan penaltıda topu başına geçen Joao Mario, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Emre Gökay dk. 87), Sonko, Poungouras, Ziya Erdal (Turgunbayev dk. 38), Moutoussammy, Tolga Ciğerci (Bieganski dk. 38, Pritchard dk. 82), Charisis (Bekir Böke dk. 70), Simic, Manaj, Efkan Bekiroğlu
Yedekler: Nikolic, Oğuzhan Aksoy, Emirhan Başyiğit, Sinan Kaya, Mehmet Talha Şeker
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain (Salih Uçan dk. 64), Fernandes (Onur Bulut dk. 78), Rashica (Fahri Kerem Ay dk.89), Mario, Muçi (Semih Kılıçsoy dk. 54), Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 64)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Arda Özüarap
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Emirhan Topçu (dk. 44) Mario (dk. 90+4) (Beşiktaş),
Sarı kartlar: Muçi, Joao Mario (Beşiktaş) - SİVAS
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Sivasspor'u 2-0 ile Geçti - Son Dakika
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