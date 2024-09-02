Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Ciro Immobile ve Gedson Fernandes'in attığı gollerle Beşiktaş galip geldi.

02.09.2024 00:29
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Murat Paluli, Ernest Muçi'yi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Murat'ın kaleye aşırtma vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

70. dakikada Gedson'un pasında topla buluşan Rashica'nın ceza sahası sağından yaptığı ortaya Rafa Silva dokunamadı ve top direk dibinden dışarı çıktı.

73. dakikada ceza sahası sol çaprazından Semih Kılıçsoy'un kale önüne pasında Mustafa Hekimoğlu tek dokunuş yaparken, kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Rafa Silva topla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı sert şutta kaleci Ali Şaşal topu oyun alanına çeldi.

85. dakikada Semih'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

89. dakikada Svensson'un uzun pasında Camara, geriye doğru kafa pasında top kısa düştü. Araya giren Gedson Fernandes, önde olan Ali Şaşal'ın üzerinden aşırtma vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati (Cher Ndour dk. 72), Gedson Fernandes, Milot Rashica (Onur Bulut dk. 90+1), Ernest Muçi (Semih Kılıçsoy dk. 62), Rafa Silva (Emirhan Topçu dk. 90+1), Ciro Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 73)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uros Radakovic (Bekir Turaç Böke dk. 89), Sonko Sundberg, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Alex Pritchard (Emrah Başsan dk. 88), Jan Bieganski (Samuel Moutoussamy dk. 78), Charilaos Charisis, Azizbek Turgunboev (Keita Balde dk. 67), Rey Manaj

Yedekler: Djordje Nikolic, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Emre Gökay, Muhammed Sinan Kaya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Ciro Immobile (dk. 27 pen.), Gedson Fernandes (dk. 89) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ciro Immobile, Al-Musrati, Milot Rashica, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Ali Şaşal Vural, Rey Manaj, Sonko Sundberg (Sivasspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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