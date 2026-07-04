Beşiktaş, Slovakya'da İlk Antrenmanını Yaptı

Yeni sezona Slovakya'da yaptığı kampta hazırlanan Beşiktaş, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bugün TSİ 17.00'de salonda yapacağı antrenmanla devam edecek.
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