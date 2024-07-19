Beşiktaş, Slovenya kampında çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Slovenya kampında çalışmalarını sürdürdü

Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor kentinde yaptığı kamp ile yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kamptaki antrenmanda futbolcular kondisyon istasyonunda çalıştı ve basına açık bölümde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaş, yarın TSİ 19.00'da Grazer AK ile hazırlık maçı yapacak.

19.07.2024 12:28
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Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde yaptığı kampla devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Kamp yapılan otelinin tesislerinde gerçekleştirilen ve 15 dakikası basına açık antrenmanı, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Kadir Kılıç da takip etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyon istasyonunda çalıştı. Siyah-beyazlı oyuncular, basına açık bölümün sonunda ise 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın TSİ 19.00'da hazırlık maçında Grazer AK ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Slovenya kampında çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

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